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Жительница Тольятти стала жертвой афериста при покупке iPhone

24 июня 2021 10:42
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Жительница Тольятти стала жертвой афериста при покупке iPhone

Будьте бдительны! Не верьте мошенникам, которые предлагают приобрести товар в сети Интернет!

Так,  25-летняя безработная жительница Тольятти нашла в одной из социальных сетей предложение о продаже телефона «iPhone». Девушка, надеясь, что станет обладательницей смартфона, перевела  35 тысяч рублей, после чего аферист перестал выходить на телефонные звонки. 
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. ГУ МВД по Самарской области в очередной раз напоминает, что не стоит доверять предложениям в Интернете. Не вносите предоплату за товар и не оплачивайте его до получения, приобретая что-либо у незнакомца в сети Интернет! Прежде чем перевести кому-либо деньги, подумайте: а не мошенник ли на другом конце провода?

 

Теги: интернет-мошенники мошенник

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