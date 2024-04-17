Жительница Сызрани перевела мошенникам более 40 тысяч рублей

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35-летней жительнице Сызрани, работающей бровистом, в одной из соцсетей поступило предложение поучаствовать в конкурсе для бьюти-мастеров. Подумав о том, что таким образом женщина сможет привлечь к своему аккаунту новых подписчиков и клиентов, она откликнулась на предложение.

Для участия неизвестный попросил ее заполнить анкету, одним из пунктов которой было заполнение банковских реквизитов для перечисления денежных средств в случае выигрыша. Подтвердив успешное заполнение анкеты, «менеджер» запросил код из СМС для проверки банковского счета. После того, как жительница Сызрани продиктовала комбинацию, с ее счета списали более 40 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полиции.