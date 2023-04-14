жительница Сызрани отдала мошенникам больше миллиона

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Жительнице Сызрани 1966 года рождения – заведующей одним из магазинов поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудников одного из банков и сообщил, что с ее счета мошенники пытаются снять все денежные средства. Слова звонившего женщина не приняла всерьез, но, когда незнакомец позвонил на следующий день и предупредил, что мошенники уже начали переводить определенные суммы с ее карты, решила последовать инструкции якобы сотрудника банка.

Женщина перевела на «безопасный» счет больше миллиона рублей, и только когда собеседник перестал выходить на связь, поняла, что ее обманули мошенники. По данному факту возбуждено уголовное дело.