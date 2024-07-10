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Жительница Сызрани лишилась миллиона, взятого в кредит из-за мошенников

10 июля 2024 10:37
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Жительница Сызрани лишилась миллиона, взятого в кредит из-за мошенников

Жительнице Сызрани, работающей бухгалтером в логистической компании, в мессенджере поступило сообщение от неизвестного, который представился директором указанного предприятия и сообщил, что для предотвращения мошеннических действий со счетами компании и покрытия потерянного в нескольких рейсах товара, женщине необходимо в срочном порядке оформить на свое имя денежный займ. Следуя по инструкции «руководителя», бухгалтер  оформила суду на сумму более  миллиона рублей. Когда денежные средства она перевела якобы работодателю, неизвестный добавил ее в «черный список» и удалил диалог. Осознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась за помощью в полицию.

 

Теги: Мошенники

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