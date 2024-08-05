Жительница Самары продавала телевизор и лишилась зарплаты

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В полицию обратилась жительница Самары 1983 года рождения с заявлением о мошенничестве. Она рассказала сотрудникам полиции, что накануне на одном из сайтов она разместила объявление о продаже телевизора. Через некоторое время ей поступил звонок от потенциального покупателя, который сообщил, что его заинтересовал товар, но так как пока он работает в другой области, за покупкой он готов прислать курьерскую службу и оплатить товар онлайн. Женщина согласилась и по просьбе покупателя продиктовала ему реквизиты банковской карты, CVC-код, для оплаты товара онлайн. После передачи данных банковской карты, потерпевшая обнаружила списание с ее счета более 50 000 рублей, а номер покупателя стал недоступен. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что никому нельзя сообщать реквизиты банковских карт, CVC-код, секретный код из СМС, а также рекомендуют не переходить по ссылкам, которые присылают неизвестные!