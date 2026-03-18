Из-за аферистов в Самарской области женщина лишилась порядка 2 млн рублей

По данным ГУ МВД России по Самарской области, 63-летней жительнице региона позвонил неизвестный, который представился работником банковского учреждения и предложил «сохранить» ее сбережения. Не поверив неизвестному, женщина положила телефонную трубку.

Спустя время ей вновь позвонили. На этот раз звонивший оказался якобы сотрудником правоохранительных органов и пояснил, что ее счетами завладели злоумышленники и чтобы обезопасить сбережения, ей необходимо осуществить переводы денежных средств на «безопасные счета». Следуя инструкции неизвестного, женщина лишилась порядка 2 млн рублей. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.