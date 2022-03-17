Жительница Самары перевела задаток за квартиру и осталась и без денег, и без жилья

160

На одной из популярных Интернет-площадок объявлений безработная жительница Самары 1979 года рождения увидела объявление о продаже квартиры. Женщину привлекла довольно низкая стоимость. Созвонившись с автором объявления, она договорилась об условиях приобретения недвижимости. Однако одним из них стало перечисление продавцу предоплаты. Потенциальная покупательница согласилась и перевела на карту неизвестного человека в качестве задатка 125000 рублей.

Спустя некоторое время объявление пропало из Интернета, а телефон лже-продавца оказался выключен. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.