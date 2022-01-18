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Жительница Самары лишилась денег, желая получить бонусы от банка

18 января 2022 10:31
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Жительница Самары лишилась денег, желая получить бонусы от банка

На мобильный телефон жительницы Самары 1984 года рождения позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

Он сообщил о начислении дополнительных бонусов на счёт клиентки. Для получения «комплимента» от банка необходимо было продиктовать  реквизиты и код, поступивший в сообщении на телефон. В результате 37-летняя жительница Самары выполнила все инструкции, после чего с ее счета списали 150 тысяч рублей. Поняв, что столкнулась с мошенниками, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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