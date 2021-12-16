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Жительница Самарской области отдала за липовые курсы по инвестированию 205 тысяч рублей

16 декабря 2021 10:55
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Жительница Самарской области отдала за липовые курсы по инвестированию 205 тысяч рублей

О наборе на курс обучения инвестированию от известного банка бухгалтер 1993 года рождения узнала из рекламы в Интернете и оформила заявку на участие. После этого ей перезвонил неизвестный и предложил внести предоплату за обучение - 15000 рублей. Затем, по указанию менеджера, девушка перечислила еще 190 000 рублей на электронный счет. Вывести деньги со счета у нее не получилось. Тогда девушка решила обратиться за разъяснением к банку по телефонам, указанным на официальном сайте и узнала, что никаких курсов учреждение не организовывало. Поняв, что стала жертвой мошенников, пострадавшая обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. 

Теги: Мошенники Уголовное дело

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