Жительница Новокуйбышевска хотела спасти деньги от родственника и перевела мошенникам 3 миллиона

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Жительнице Новокуйбышевска 1958 года рождения – специалисту бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец пояснил женщине, что ее родственник, у которого якобы есть доверенность распоряжаться ее имуществом, пытается снять с банковского счета денежные средства. Чтобы пресечь хищение, нужно все средства перевести на безопасные счета. Растерявшись, женщина не сообразила, что такого родственника у нее нет и перевела на указанные незнакомцем счета 3 миллиона 230 тысяч рублей. После того, как звонивший перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции просят быть более внимательными к своим сбережениям. Не выполняйте никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись!