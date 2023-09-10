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Жительница Красноглинского района перевела мошенникам более 2,9 млн рублей

10 сентября 2023 10:17
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Жительница Красноглинского района перевела мошенникам более 2,9 млн рублей

Ранним утром на телефон зоологу поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина проинформировал 43-летнюю жительницу Самарской области о том, что в отдел полиции сотрудники финансовой организации, клиентом которой она является, предоставили сведения о том, что на ее имя мошенники пытаются оформить денежный займ более чем на 100 000 рублей. Насторожившись, женщина прервала разговор с неизвестным и решила позвонить своему персональному менеджеру, чтобы убедиться в сохранности баланса банковского счета и отсутствия кредитов.

Финансовая организация убедила ее, что ей позвонили мошенники, и женщина продолжила заниматься своими рабочими делами. Как вдруг ее телефон стал разрываться от настойчивых звонков «полицейского». Не выдержав такого напора, она ответила на очередной вызов. Нервный мужской голос начал «давить» на зоолога и приводить весьма правдоподобные доводы о том, что, скорее всего, звонок в финансовую организацию перехватили, и она прямо сейчас может из-за недоверия к «правоохранительным органам» стать обладательницей кредита. Женщина запаниковала и стала уточнять, как избежать оформления суды. Неизвестный вдруг поставил звонок на режим ожидания и буквально через несколько минут с ней заговорил другой человек, представившейся сотрудником сервиса по предоставлению государственных услуг и сказал, что сейчас поможет пенсионерке поменять данные в мобильных сервисах и тем самым спасти кредитный рейтинг.

Таким образом, по инструкции звонящего, в течение нескольких часов женщина с помощью одного продиктованного кода из смс незаметно для себя стала обладательницей денежного займа на сумму более 2 900 000 рублей. Убедившись, что все денежные средства зачислены на его счет, звонящий отправил доверчивую собеседницу в черный список. Осознав, что она стала жертвой мошенников, женщина обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

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