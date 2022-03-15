Жительница Чапаевска перечислила мошеннику 450 тысяч рублей

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Будьте бдительны! Не доверяйте телефонным звонкам от лиц, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают заведомо ложные сведения о том, что вам положена компенсация расходов за приобретённый товар и возмещение морального вреда.

Так, жительнице Чапаевска 1946 года рождения несколько дней звонил мужчина и убеждал, что ей положены компенсационные выплаты за ранее приобретенные в сети Интернет лекарства, и что для получения крупной денежной суммы она должна перечислить "всего лишь 450 тысяч рублей" на указанный им расчетный счет. Пенсионерка поверила злоумышленнику и начала частями через банкомат перечислять денежные средства. Перечислив 226,5 тысяч рублей, женщина поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию за помощью. Возбуждено уголовное дело.

Помните, никакие компенсации нельзя оформить «по телефону». Для получения каких-либо выплат вам придёт официальное уведомление.