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Житель Жигулевска подождал, пока приятель уснет, и украл кошелек с деньгами

12 мая 2021 10:12
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Житель Жигулевска подождал, пока приятель уснет, и украл кошелек с деньгами

В полицию обратился мужчина 1951 года рождения. У него из квартиры похищены денежные средства в сумме 7000 рублей.

В ходе опроса выяснилось, что в гости к потерпевшему приходил знакомый, с которым они на протяжении вечера распивали спиртные напитки. Дождавшись, когда хозяин жилплощади уснет, злоумышленник похитил из его кошелька денежные средства и ушел. Когда мужчина проснулся, он обнаружил пропажу денег и сообщил о произошедшем в полицию.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства. По информации правоохранителей задержанный - безработный местный житель 1990 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Злоумышленник полностью признал свою вину в содеянном и пояснил оперативникам, что ждал, пока хозяин квартиры уснет, затем похитил его денежные средства и потратил их на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: кража уголовное дело

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