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Житель Волжского района забрал из тайника наркотик в конфетном фантике

19 декабря 2024 09:54
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Житель Волжского района забрал из тайника наркотик в конфетном фантике

В Самаре безработному жителю Волжского района предъявлено обвинение.

Сообщение от неравнодушных граждан о том, что ранее неоднократно судимый за кражи и хранение наркотиков мужчина 1979 года рождения причастен к незаконному обороту наркотических средств поступило сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Железнодорожному району в июне текущего года. При проверке информации, оперуполномоченные задержали мужчину возле одного из домов на улице Спасской, изъяли конфетный фантик с порошкообразным веществом и электронные весы.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что вещество в свертке – наркотик, который он забрал из тайника, чтобы расфасовать на мелкие дозы и продать наркозависимым.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Установлено, что в свертке находилось наркотическое средство метадон, в крупном размере, а на весах обнаружены следы наркотика.

Теги: Стоп Наркотик

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