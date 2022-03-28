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Житель Сызранского района обокрал соседку и пошел праздновать

28 марта 2022 12:38
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Житель Сызранского района обокрал соседку и пошел праздновать

В Сызрани в полицию обратилась жительница села Рамено 1954 года рождения, которая сообщила, что обнаружила в своём телефоне  СМС – сообщения о списании свыше 4 тысяч рублей за покупки, которые не совершала.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что на протяжении одного дня данной дебетовой картой расплачивались в нескольких сельских магазинах. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый, в том числе и за имущественные преступления, 33-летний мужчина. Во время опроса задержанный рассказал, что банковскую карту нашел на  крыльце дома односельчан, к которым заходил в гости. Мужчина догадался, что ее потеряла соседка, так как имя и фамилия были указаны на пластике. Зная о возможности бесконтактной оплаты, злоумышленник решил не возвращать карту, а попробовать расплатиться ею в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денежных средств, подозреваемый продолжил оплачивать свои покупки и в других торговых точках, покупая еду, алкоголь, сигареты.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: Кража

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