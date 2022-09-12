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Житель Ставропольского района устроил наркопритон у себя в квартире

12 сентября 2022 13:10
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Житель Ставропольского района устроил наркопритон у себя в квартире

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ставропольскому району в квартире в селе Русская Борковка задержан 52-летний местный житель, подозреваемый в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических веществ.

Сотрудники полиции установили, что в текущем году мужчина неоднократно предоставлял жилую площадь своим наркозависимым знакомым для потребления наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе осмотра жилого помещения полицейские обнаружили одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, которые использовались для приготовления и употребления наркотических средств.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что разрешал знакомым собираться у него дома для потребления наркотиков. По данным сотрудников полиции, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по Ставропольскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Теги: Стоп Наркотик

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