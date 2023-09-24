Житель Шигонского района перевел мошенникам более 3 млн рублей

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В поисках дополнительного заработка 44-летний житель Самарской области решил проверить «байки» о прибыли с покупки токенов, наткнулся на обучающие курсы по криптовалютной бирже и заполнил анкету для получения дополнительной информации. Спустя сутки с ним связался неизвестный, который представился сотрудником одной из финансовых организаций. Вместе с ним мужчина создал онлайн-кошелек и купил криптовалюты на несколько тысяч рублей.

Проверив кошелек через несколько дней, мужчина не обнаружил на нем купленных токенов. Поспешил проверить и приложение мобильного банка, также обнаружил и там списание более 3 млн. рублей. Осознав, что стал жертвой мошенников, житель Самарской области обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.