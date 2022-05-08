Житель Шенталинского района угрожал убийством односельчанке и ударил ее стулом

145

В феврале текущего года в ОМВД России по Шенталинскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что сосед угрожал ей убийством во время ссоры.



В ходе работы на месте происшествия полицейские установили и опросили участников произошедшего. Полицейские выяснили, что мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с односельчанкой, ударил ее стулом и угрожал ей убийством. Женщина восприняла его слова всерьез и обратилась в полицию за помощью.



По данным сотрудников полиции, мужчина 1958 года рождения ранее не судим.



В отношении подозреваемого отделением дознания ОМВД России по Шенталинскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в суд.



Во время судебного заседания подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью и раскаялся в содеянном.



Решением Исаклинского районного суда злоумышленник признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 6 месяцев исправительным работ. Приговор вступил в законную силу.