Житель Сергиевского района вместо покупки бобровой струи отдал деньги мошеннику

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В полицию Сергиевского района обратился местный житель 1958 года рождения. Мужчина рассказал, что прочитал в интернете о полезных свойства бобровой струи и решил приобрести ее на одном из сайтов.

Просмотрев объявления, он связался с одним из «продавцов», который попросил полную предоплату за столь чудодейственный продукт. Потерпевший отправил на указанный собеседником счет денежную сумму в размере 30 тысяч рублей. После этого ему сообщили, что деньги не поступили в связи с возможным сбоем онлайн-приложения банка и необходимо повторить транзакцию несколько раз. Так мужчина перевел злоумышленнику 120 тысяч рублей, а потом тот перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.