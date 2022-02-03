Житель Сергиевского района убил сожительницу и выкинул свиньям

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По версии следствия, в апреле 2021 года обвиняемый в компании своей сожительницы и двоих местных жителей находился в частном домовладении, расположенном в селе Елшанка Сергиевского района Самарской области.

В ходе распития спиртных напитков между сожительницей обвиняемого и присутствующей в компании женщиной возник конфликт, в ходе которого мужчина предложил последней пройти на улицу и обсудить произошедшее. По пути следования в сторону свинофермы обвиняемый на почве личных неприязненных отношений нанес знакомой не менее 3 ударов ножом в область нахождения жизненно-важных органов. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте.

Далее, обвиняемый сообщил о произошедшем своей сожительнице и знакомому, предложив последнему принять участие в сокрытии следов преступления. В целях реализации задуманного мужчины переместили тело погибшей через забор свинофермы, предполагая, что животные уничтожат его путем полного поедания. Позже они избавились от орудия преступления, выкинув его в полость металлической трубы, на которой крепится забор территории свинофермы, а также сожгли ее одежду.

Ранее судом по ходатайству следователя обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная нормативная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК,