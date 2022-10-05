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Житель Сергиевского района признан виновным в убийстве своей коллеги

5 октября 2022 13:14
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Житель Сергиевского района признан виновным в убийстве своей коллеги

28 августа 2020 года в ночное время осужденный будучи в состоянии алкогольного опьянения прибыл к дому своей коллеги, расположенном в Суходол Сергиевского района Самарской области, однако последняя общаться с ним отказалась. Мужчина, применяя к физическое насилие к хозяйке дома, предпринял попытку проникнуть в указанное жилище, но женщина вырвалась и забежала в помещение кухни, закрыв за собой дверь. Действуя в продолжение своего преступного умысла, осужденный проник в дом, разбив окно камнем, после чего похитил сотовый телефон, распорядившись им по своему усмотрению.

Далее, на почве возникших личных неприязненных отношений к знакомой, осужденный нанес последней не менее 27 ударов в область расположения жизненно-важных органов, после чего, желая скрыть следы совершенного преступления, поджог жилище и скрылся с места происшествия. Благодаря грамотным и слаженным действиям следователей и сотрудников ГУ МВД России по Самарской области мужчина был в кратчайшие сроки задержан.

Судом фигурант признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также компенсации в пользу родственников погибшей в размере 

Теги: Убийство

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