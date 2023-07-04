Житель Сергиевского района приговорен к 8,5 годам колонии за нанесение смертельных травм приятелю

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Прокуратурой Сергиевского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении лица, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Судом установлено, что житель п. Суходол Сергиевского района во время распития с приятелем спиртного в комнате общежития поссорился с ним и нанес ему руками и ногами множественные удары по голове и туловищу. В результате потерпевший получил повреждения, повлекшие смерть.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает облпрокуратура.