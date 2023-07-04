Житель Сергиевского района приговорен к 8,5 годам колонии за нанесение смертельных травм приятелю

Я нашел ошибку
Главные новости:
Жизнеспасающие операции были проведены в Центре нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.
В Москве провели первые операции по реконструкции черепа с помощью индивидуальных эндопротезов, изготовленных в СамГМУ
Открытый и доверительный диалог развернулся по нескольким дискуссионным площадкам.
Дмитрий Азаров поддержал инициативы самарцев на форуме гражданских инициатив
Уровень безработицы в России достиг исторического минимума
В связи с проведением регламентных работ на Самарском мосту в городе Самаре.
В Самаре с 5 по 30 июля будет перекрыто движение по улице Фрунзе от улицы Крупской до улицы Шоссейной
Если вы столкнулись с проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».
В Самаре работает «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
Масштабные изменения ждут жителей города в сквере «Самарец». Его оформляют в стиле конца 1940-х годов.
В этом году в Самаре обновят еще 3 сквера
Кандидатуру секретаря реготделения, действующего губернатора поддержали делегаты региональной конференции партии.
«Единая Россия» выдвинула Дмитрия Азарова кандидатом от партии на выборах губернатора Самарской области
На протяжении 30 лет Елена Викторовна работает в Челно-Вершинской центральной районной больнице.
Участковый врач-педиатр Елена Изгарская стала победителем областного конкурса врачей,
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.33
0.95
EUR 97.26
1.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Сергиевского района приговорен к 8,5 годам колонии за нанесение смертельных травм приятелю

4 июля 2023 13:25
255
Житель Сергиевского района приговорен к 8,5 годам колонии за нанесение смертельных травм приятелю

Прокуратурой Сергиевского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении лица, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). 

Судом установлено, что житель п. Суходол Сергиевского района во время распития с приятелем спиртного в комнате общежития поссорился с ним и нанес ему руками и ногами множественные удары по голове и туловищу. В результате потерпевший получил повреждения, повлекшие смерть.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал подсудимого виновным  и назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает облпрокуратура.

Теги: Убийство

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарца убили топором из-за квартиры
03 июля 2023, 14:01
Самарца убили топором из-за квартиры
Двое вступили в преступный сговор и спланировали убийство своего знакомого, выступавшего продавцом. Криминал
441
Жительница Алексеевского района, обвиняемая в убийстве своего ребенка, предстанет перед судом
03 июля 2023, 10:18
Жительница Алексеевского района, обвиняемая в убийстве своего ребенка, предстанет перед судом
В настоящее время трое несовершеннолетних детей, находившихся на иждивении обвиняемой, проживают у родственников последней и в социальном учреждении... Криминал
299
Житель Ставропольского района убил знакомого топором
03 июля 2023, 09:58
Житель Ставропольского района убил знакомого топором
Мужчина пояснил следователям, что познакомился с погибшим в день произошедшего во время совместной рыбалки и распития спиртных напитков. Криминал
302
В центре внимания
В Самаре стартовал масштабный форум первичных и местных отделений партии «Единая Россия».
4 июля 2023  15:09
В Самаре стартовал масштабный форум первичных и местных отделений партии «Единая Россия».
308
Всего на 50-ом Грушинском фестивале прошло порядка 200 мероприятий
4 июля 2023  13:34
Всего на 50-ом Грушинском фестивале прошло порядка 200 мероприятий
296
Через Самарскую область пройдет международное ралли «Шелковый путь»
4 июля 2023  11:31
Через Самарскую область пройдет международное ралли «Шелковый путь»
253
Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил работников почты за поддержку родных и близких защитников Отечества, которые ждут весточки из зоны СВО.
3 июля 2023  20:27
Дмитрий Азаров в преддверии Дня российской почты вручил землякам почетные знаки и благодарности губернатора
2005
В Самарскую область пришла опасная жара
3 июля 2023  13:44
В Самарскую область пришла опасная жара
389
Весь список