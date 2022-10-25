Житель села Виловатое убил знакомого арматурой из ревности

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По версии следствия, в ночь с 27 июля на 28 июля 2022 года обвиняемый совместно со своим знакомым распивал спиртные напитки по месту жительства последнего в одном из жилых домов. Расположенных по улице Советской села Виловатое Богатовского района Самарской области. Между мужчинами на почве ревности к сожительнице обвиняемого возник конфликт, в ходе которого последний нанес оппоненту множественные удары арматурой и колюще-режущим предметом в область головы и конечностей, после чего покинул место происшествия. Мужчина был задержан сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе проведения следственных действий обвиняемый подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, что в последствии нашло свое подтверждение при проведении проверки показаний на месте с участием свидетеля. Следствием собрана достаточная доказательственная база, сообщает СУ СК.