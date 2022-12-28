Житель Самары помог раскрыть особо тяжкое преступление

199

Как сообщалось ранее, 21 октября текущего года в полицию поступила информация о совершенном в одном из домов п. Мехзавод особо тяжком преступлении.

Сотрудники полиции обследовали место происшествия, провели поквартирный обход, приняли меры к установлению наличия камер наружного наблюдения в непосредственной близости к дому и по пути возможного передвижения злоумышленников. Полицейские установили круг знакомых погибшего, опросили свидетелей и возможных очевидцев произошедшего.

Благодаря информации, полученной от местного жителя, сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки задержали одного из подозреваемых.

В ходе проведения дальнейших мероприятий полицейские установили и задержали всех участников происшествия. По материалам, собранным сотрудниками органов внутренних дел, СК РФ по Самарской области принято процессуальное решение.

За проявленную бдительность, активную гражданскую позицию и содействие в раскрытии преступления начальник Управления МВД России по г. Самаре полковник полиции Дмитрий Урюпин в присутствии личного состава Управления поблагодарил жителя Самары, который не остался равнодушным и, проявив бдительность, помог полиции в короткие сроки раскрыть особо тяжкое преступление.

Сотрудники полиции напоминают: если вы стали очевидцем правонарушения или пострадали от действий злоумышленников, в кратчайшие сроки сообщите об этом в дежурную часть ближайшего отделения полиции, на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22; 8(846) 278-22-23 (102– с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи) или на официальный интернет-сайт 63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».