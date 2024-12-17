Житель Самарской области выманил миллион у знакомого пенсионера, чтобы играть в азартные игры

95

В декабре текущего года в Отдел МВД России по Большечерниговскому району за помощью обратился 82-летний местный житель, который пояснил, что у него похищены денежные средства в размере 1 млн рублей.

Во время опроса заявитель рассказал подробности произошедшего: в феврале текущего года во время дружеского общения с местным жителем он решил посоветоваться, как сберечь имеющуюся в его распоряжении крупную сумму денег. Знакомый посоветовал положить деньги в банк на выгодный счёт под 16% годовых, пояснив, что так он не только сохранит, но и увеличит сбережения. При этом селянин предложил свою помощь в оформлении банковского вклада: отвез пенсионера в банк, поприсутствовал при зачислении денежных средств на расчетный счет дебетовой карты и забрал ее себе, с его слов – «на сохранение». В декабре, когда заявитель обратился в банк для уточнения прибыли, он узнал, что деньги на счету отсутствуют. Мужчина обратился в полицию за помощью.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету и установили, что снятия различных денежных сумм происходили систематически с банковской карты потерпевшего, денежные средства перечислялись на счет одного из приложений. Предположив, что к хищению причастен «добрый друг» заявителя, полицейские установили его местонахождение и доставили ранее судимого за имущественные преступления и нарушение ПДД РФ 42-летнего местного жителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном п.б ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере) мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что украсть деньги пенсионера решил, чтобы играть в азартные игры. В содеянном раскаялся и пообещал вернуть миллион рублей потерпевшему», - поясняет старший следователь следственного отделения майор юстиции Иван Бабич.