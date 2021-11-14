Житель Самарской области угнал машину священника, попал в ДТП и пытался убежать

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В октябре текущего года в дежурную часть Отделения МВД России по Большечерниговскому району поступило сообщение о том, что в поселке Глушицкий похищен автомобиль «Лада Гранта», принадлежащий священнику Храма Серафима Саровского. На розыск транспортного средства незамедлительно ориентировали личный состав отдела полиции и ближайшие автопатрули.

Автовладелец 1972 года рождения пояснил сотрудникам полиции, что оставил автомобиль заведенным с ключом в замке зажигания, для того что бы «прогреть» и отошел в Храм, а вернувшись не обнаружил транспортное средство и обратился за помощью в полицию.

Через несколько минут сотрудники Госавтоинспекции, отрабатывающие территорию поселка по ориентировке, заметили похожий на разыскиваемый автомобиль, врезавшийся в световую опору и молодого человека, который уходил от него. Инспекторы задержали ранее не судимого 20-летнего жителя поселка Петровский Большечерниговского района.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что завладел чужим автомобилем, чтобы добраться домой, так как устал идти пешком, но по пути заснул, в результате чего совершил аварию. Полицейские предположили, что водитель находится в нетрезвом состоянии и предложили пройти медицинское освидетельствование. Исследование показало, что местный житель находится в алкогольном опьянении.

Группой дознания Отделения МВД России по Большечерниговскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.