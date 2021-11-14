Я нашел ошибку
Главные новости:
Владельцы Солнечного рынка проиграли суд против мэрии Самары
Владельцы Солнечного рынка проиграли суд против мэрии Самары
Спортивные школы и секции для детей в Самаре частично возобновят работу
Спортивные школы и секции для детей в Самаре частично возобновят работу
В Самаре на следующей неделе распределят места в детских садах
В Самаре на следующей неделе распределят места в детских садах
В Ставропольском районе водитель сбил женщину на пешеходном переходе
В Ставропольском районе водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Хакеры взломали систему электронной почты ФБР США
Хакеры взломали систему электронной почты ФБР США
Сегодня последний день Всероссийской переписи населения
Сегодня последний день Всероссийской переписи населения
Художники из Самарской области - среди первых участников конкурса "Нарисуй Елку Победы"
Художники из Самарской области - среди первых участников конкурса "Нарисуй Елку Победы"
Житель Самарской области угнал машину священника, попал в ДТП и пытался убежать
Житель Самарской области угнал машину священника, попал в ДТП и пытался убежать
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.81
0.61
EUR 82.22
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Школьники региона принимают участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Самарской области угнал машину священника, попал в ДТП и пытался убежать

14 ноября 2021 10:47
170
Житель Самарской области угнал машину священника, попал в ДТП и пытался убежать

В октябре текущего года в дежурную часть Отделения МВД России по Большечерниговскому району поступило сообщение о том, что в поселке Глушицкий похищен автомобиль «Лада Гранта», принадлежащий священнику Храма Серафима Саровского. На розыск транспортного средства незамедлительно ориентировали личный состав отдела полиции и ближайшие автопатрули.

 Автовладелец 1972 года рождения пояснил сотрудникам полиции, что оставил автомобиль заведенным с ключом в замке зажигания, для того что бы «прогреть» и отошел в Храм, а вернувшись не обнаружил транспортное средство и обратился за помощью в полицию.

Через несколько минут сотрудники Госавтоинспекции, отрабатывающие территорию поселка по ориентировке, заметили похожий на разыскиваемый автомобиль, врезавшийся в световую опору и молодого человека, который уходил от него. Инспекторы задержали ранее не судимого 20-летнего жителя поселка Петровский Большечерниговского района.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что завладел чужим автомобилем, чтобы добраться домой, так как устал идти пешком, но по пути заснул,  в результате чего совершил аварию. Полицейские предположили, что водитель находится в нетрезвом состоянии и предложили пройти медицинское освидетельствование. Исследование показало, что местный житель находится в алкогольном опьянении.

Группой дознания Отделения МВД России по Большечерниговскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: ДТП Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Ставропольском районе водитель сбил женщину на пешеходном переходе
14 ноября 2021, 11:54
В Ставропольском районе водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Женщина скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Происшествия
112
Пострадали 7 человек, среди них трое детей.
13 ноября 2021, 21:57
В районе 7 км автодороги Урал – Сызрань столкнулись две иномарки 
Пострадали 7 человек, среди них трое детей. Происшествия
487
Жительница Самарской области сбила сотрудника ДПС и провезла на капоте
29 апреля 2021, 11:17
Жительница Самарской области сбила сотрудника ДПС и провезла на капоте
Это произошло после того как инспектор остановил автомобиль, в котором она ехала вместе с мужчиной. Происшествия
976
В центре внимания
В Самаре на следующей неделе распределят места в детских садах
14 ноября 2021  12:08
В Самаре на следующей неделе распределят места в детских садах
105
Еще 1 790 жителей Самарской области заболели коронавирусом
13 ноября 2021  13:28
Еще 1 790 жителей Самарской области заболели коронавирусом
723
Как в Самаре будут работать детские спортивные секции с 15 ноября
13 ноября 2021  13:13
Как в Самаре будут работать детские спортивные секции с 15 ноября
697
Главное – поддержка людей: финансирование социальной сферы станет приоритетом бюджетной политики региона в следующем году.
12 ноября 2021  14:57
Губернская дума в первом чтении одобрила бюджет региона на следующий год
754
Желаю вам здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии, успехов, мира и добра!
12 ноября 2021  14:09
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем профсоюзов Самарской области 
753
Весь список