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Арестован до 14 августа водитель, который сбил насмерть пешеходов в Благовещенске

15 июня 2024 14:38
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Трое человек, в том числе двое детей, погибли на месте. Шесть человек были госпитализированы. В больнице скончались еще два человека.

Благовещенский городской суд Амурской области арестовал до 14 августа Евгения Бакарюкина, который сбил насмерть пешеходов в Благовещенске. Об этом 15 июня сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Свою вину водитель признал.

Смертельная авария в Благовещенске произошла 14 июня — водитель минивэна влетел на высокой скорости на тротуар в пешеходов. Трое человек, в том числе двое детей, погибли на месте. Шесть человек были госпитализированы. Позднее минздрав Амурской области сообщил, что в больнице скончались еще два человека.

За рулем автомобиля был 59-летний Евгений Бакарюкин с явными признаками опьянения. В его крови обнаружили 2 промилле алкоголя, сообщил источник «Известий».

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В связи с аварией в Благовещенске региональное министерство культуры и национальной политики заявило об отмене массовых и развлекательных мероприятий в учреждениях культуры Амурской области. На месте смертельного ДТП образовался стихийный мемориал, к которому местные жители несут цветы и игрушки.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: ДТП Уголовное дело

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