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Житель Самарской области убил знакомого, которого ранее бил табуреткой

9 февраля 2022 13:49
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Житель Самарской области убил знакомого, которого ранее бил табуреткой

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя села Малый Толкай Похвистневского района.

По версии следствия, 13 октября 2021 года между обвиняемым и ранее знакомым ему местным жителем, находившимися в доме по месту жительства последнего, произошла ссора на фоне взаимных оскорблений. В ходе конфликта обвиняемый напал на сидящего на стуле мужчину и, повалив его на пол, начал наносить удары руками в область расположения жизненно-важных органов, после чего нанес не менее шести ударов ножом, найденным на месте совершения преступления. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия. Далее, с целью сокрытия следов преступления, поджег изоленту, которым была обмотана рукоятка ножа, тем самым частично ее оплавив.

Кроме того, следствием установлено, что ранее между мужчинами неоднократно возникали конфликтные ситуации. Так, в мае 2021 года во время драки обвиняемый нанес здоровью указанного мужчины тяжкий вред путем нанесения удара табуретом по голове.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК.

Теги: Убийство Уголовное дело

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