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Житель Самарской области убил пенсионерку и раздавал ее деньги знакомым

10 февраля 2022 12:32
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Житель Самарской области убил пенсионерку и раздавал ее деньги знакомым

После новогодней ночи в Кошкинском районе обнаружен труп 93-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Утром 1 января текущего года в отдел МВД России по Кошкинскому району поступила информация о преступлении, совершенном в дереве Антипкино Самарской области.

Прибывшие по указанному адресу полицейские исследовали жилой дом - место происшествия, обнаружили разбитое стекло на веранде дома и следы проникновения через дверь, а также тело хозяйки 1928 года рождения с признаками насильственной смерти.

В ходе осмотра дома эксперт обнаружил следы пальцев рук и капли крови на стекле и других поверхностях, следы обуви, одежду со следами, похожими на кровь, разбросанные возле тела денежные купюры - свыше 165 тысяч рублей.

Несмотря на сильный снег, служебная собака от места проникновения в дом уверено взяла след и вывела на улицу, где примерно через 500 метров, на одном из перекрестков, работу закончила.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные провели подворовой обход деревни, установили и опросили свыше 50 возможных очевидцев. Жители деревни пояснили полицейским, что ранее судимый за имущественное преступление безработный, злоупотребляющий спиртными напитками местный житель 1963 года рождения вел себя подозрительно – в ночь убийства и на следующий день он раздавал деньги просто знакомым и тем, кто ранее одалживал ему различные суммы.

Проанализировав полученную от очевидцев и экспертов информацию, полицейские задержали мужчину по месту жительства. Информация о возможной его причастности к совершению особо тяжкого преступления подтвердилась.

В настоящее время СУ СК России по Самарской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело

Теги: Убийство Уголовное дело

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