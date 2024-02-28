Житель Самарской области производил мефедрон

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УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1993 г.р., активного члена преступной группы, специализирующейся на поставках прекурсоров и химических реагентов для изготовления в лабораторных условиях наркотических средств и их последующем сбыте в особо крупных размерах в других регионах России.

Указанное лицо задержано сотрудниками УФСБ с поличным в момент производства наркотического средства мефедрон. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружено и изъято наркотическое средство мефедрон общей массой более 20 кг, а также лабораторное оборудование, химические реактивы и прекурсоры, используемые при производстве наркотических средств.

На основании результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело

по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.228.1 УК РФ.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.