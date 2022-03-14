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Житель Самарской области перевел мошенникам с помощью банкомата более 2,4 млн рублей

14 марта 2022 09:42
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Житель Самарской области перевел мошенникам с помощью банкомата более 2,4 млн рублей

Будьте бдительны!

Мошенники убеждают людей брать кредиты на крупные суммы и переводить деньги на их счета.

В феврале текущего года 30-летнему жителю Красноярского района в течение суток, в том числе и ночью,  поступали  звонки с информацией о попытках снятия денег с его банковских счетов и оформления кредита. Звонившие «сотрудники финансового учреждения» сообщали, что для предотвращения данных операций необходимо пойти в банк, самостоятельно оформить кредит и дальше следовать их указаниям. При этом они настоятельно рекомендовали мужчине не вступать в разговоры с другими людьми и не рассказывать о попытке оформления на его имя кредита. Менеджер по снабжению одного из открытых акционерных обществ не стал перезванивать на «горячую линию» банка, в котором открыты его счета, и уточнять информацию о подозрительных операциях. Он пошел в ближайшее отделение банка и оформил кредит. Затем, следуя указаниям звонивших, перевел с помощью банкомата более 2,4 миллиона рублей на счет, который ему продиктовали собеседники по телефону. Лишь после этого он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.  В настоящее время возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники Уголовное дело

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