Житель Самарской области изготавливал мефедрон

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УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность активного члена преступной группы, осуществлявшего изготовление в лабораторных условиях наркотических средств с целью дальнейшего сбыта в особо крупном размере на территории Самарской, Ульяновской и Саратовской областей.

В июне 2021 года в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий при производстве наркотического средства мефедрон общей массой более 2,4 кг задержан член указанной преступной группы – гражданин России Денисов Михаил Сергеевич, 1998 г.р.

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении данного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.228.1 УК РФ.

Приговором Самарского областного суда Денисов М.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.228.1 УК РФ,

ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет и 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.