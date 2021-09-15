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Житель Самарской области хотел аннулировать кредит, но лишился миллиона

15 сентября 2021 09:50
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Житель Самарской области хотел аннулировать кредит, но лишился миллиона

Внимание! Будьте бдительны, не доверяйте мошенникам, которые предлагают аннулировать кредиты.


Так, жителю города Отрадный Самарской области 1973 года рождения позвонил неизвестный мужчина, представившись сотрудником банка, и предложил аннулировать кредит. Как пояснил незнакомец, чтобы погасить кредит, нужно перевести некоторую сумму на счет банка, а потом банк вернет эти денежные средства и к тому же, «простит долг». Доверившись собеседнику, мужчина перевел 1 миллион 330 тысяч рублей на несколько абонентских номеров. После этого якобы сотрудник банка перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: мошенники

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