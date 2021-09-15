Житель Самарской области хотел аннулировать кредит, но лишился миллиона

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Внимание! Будьте бдительны, не доверяйте мошенникам, которые предлагают аннулировать кредиты.



Так, жителю города Отрадный Самарской области 1973 года рождения позвонил неизвестный мужчина, представившись сотрудником банка, и предложил аннулировать кредит. Как пояснил незнакомец, чтобы погасить кредит, нужно перевести некоторую сумму на счет банка, а потом банк вернет эти денежные средства и к тому же, «простит долг». Доверившись собеседнику, мужчина перевел 1 миллион 330 тысяч рублей на несколько абонентских номеров. После этого якобы сотрудник банка перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.