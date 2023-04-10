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Житель Рождествено задушил приятеля в бане и закопал в яме на участке

10 апреля 2023 12:54
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Житель Рождествено задушил приятеля в бане и закопал в яме на участке

Вечером 7 апреля текущего года в ОМВД России по Волжскому району поступило сообщение от местной жительницы о пропаже ее отца 1955 года рождения. Заявительница пояснила, что отец работает шкипером на судне и проживает на дебаркадере, установленном в районе села Рождествено.

В течение суток сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в том числе установили и опросили знакомых пропавшего мужчины, проверили адреса, где он мог находиться. Выяснилось, что накануне местный житель был в бане у своего приятеля – мужчины 1956 года рождения. Полицейские задержали его по месту проживания. При опросе он пояснил, что после мытья в бане знакомый уехал домой.

В ходе тщательного осмотра заброшенного участка, расположенного недалеко от дома подозреваемого, сотрудники полиции заметили недавно засыпанную яму, а в рядом растущих кустах велосипед, на котором пропавший мужчина уехал накануне из дома. Во время раскопки ямы обнаружили тело пропавшего мужчины с внешними признаками насильственной смерти. 

Подозреваемый признался в совершении преступления и пояснил, что между ним и приятелем произошел конфликт, в ходе которого он напал на оппонента, задушил его, а тело закопал на земельном участке.

В настоящее время СУ СК России по Самарской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Теги: Убийство

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