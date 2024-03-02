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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Приволжского района выращивал марихуану

2 марта 2024 12:13
135
Житель Приволжского района выращивал марихуану

В ходе оперативных мероприятий сотрудникам ОМВД России по Приволжскому району поступила информация о том, что ранее судимый за кражу 26-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. С целью отработки полученных сведений сотрудники уголовного розыска выехали по месту жительства мужчины.

 В гараже, расположенном во дворе, сотрудники полиции обнаружили и изъяли жестяные чашки с измельченным веществом серо-зеленого цвета, предположительно, растительного происхождения.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что вещество   является наркотическим средством марихуаной. Масса наркотического средства в высушенном состоянии составила почти 10 граммов, что является значительным размером.

Мужчина в ходе опроса пояснил полицейским, что посадил на своем участке и стал выращивать наркосодержащие растения для личного употребления, без цели сбыта.

Приволжский районный суд Самарской области признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения фигуранту обвинительного приговора.  Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Стоп Наркотик

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