Житель Приволжского района хранил в сарае 14 кустов конопли

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В ходе оперативных мероприятий сотрудникам О МВД России по Приволжскому району поступила информация о том, что 42-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

С целью отработки полученных сведений сотрудники уголовного розыска выехали по месту жительства мужчины.

Полицейские в присутствии понятых провели осмотр надворных построек и жилища. В сарае и погребе, расположенных во дворе, сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли четырнадцать кустов растений, внешне похожих на коноплю и три целлофановых пакета с измельченным веществом, предположительно, растительного происхождения.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, представленные кусты растений являются наркотикосодержащим растением конопля, а измельченное вещество – наркотическим средством марихуана. Масса наркотического средства в высушенном состоянии составила 162 грамма, что является крупным размером.

Мужчина пояснил полицейским, что утеплил сарай и погреб, затем посадил и стал выращивать там наркосодержащие растения для личного употребления, без цели сбыта.

По информации полицейских, ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.