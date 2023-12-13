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Житель Похвистневского района попался на удочку мошенников

13 декабря 2023 11:00
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Житель Похвистневского района попался на удочку мошенников

Жителю Похвистневского района 1999 года рождения, работающему помощником бурильщика, позвонил неизвестный и представившись сотрудником службы безопасности банка, предложил защитить денежные средства от мошенников, установив на сотовый телефон приложение удаленного доступа. Незнакомец заверил мужчину, что все безопасно и бесплатно, а приложение обязательно поможет сохранить сбережения, предупредив о мошеннических действиях со счетом. Поверив, мужчина перешел по ссылке, которую прислал собеседник и установил на телефон приложение. После этого со счета списалось более миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции призывают быть бдительными и не доверять незнакомцам, предлагающим защитить сбережения от посягательств мошенников. Не переходите по ссылкам и не устанавливайте на свои гаджеты никакие приложения!

Теги: Мошенники

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