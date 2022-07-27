Житель Похвистнево случайно убил соседа

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Следствием и судом установлено, что 12 февраля 2022 года между осужденным 1964 года рождения и его соседом, проживающими в одном из многоквартирных домов, расположенных по улице Косогорной города Похвистнево Самарской области, на почве взаимных оскорблений возник конфликт. В ходе ссоры мужчина взял кухонный нож и нанес оппоненту, находившемуся на лестничной площадке перед входом в его квартиру, несколько ударов в область расположения жизненно-важных органов, после чего закрыл дверь. Потерпевший проследовал к себе домой, где в последствие скончался от полученных травм. Тело мужчины без признаков жизни было обнаружено утром следующего дня осужденным, который вызвал сотрудников полиции.

Судом житель города Похвистнево признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.