Житель Отрадного хранил наркотик в денежной купюре

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Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков О МВД России по г.Отрадному в сентябре текущего года поступила оперативная информация о том, что местный житель 1993 года рождения причастен к незаконному обороту наркотических веществ.

Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника на одной из улиц города Отрадный в позднее время суток. В ходе общения мужчина заметно нервничал, у него имелись внешние признаки наркотического опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования местный житель отказался, сотрудниками полиции в отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у задержанного один сверток из денежной купюры номиналом 100 рублей с веществом внутри. Изъятое направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Результаты экспертизы показали, что вещество является наркотическим средством – N - метилэфедрон, массой около 0,65 грамм, что законодатель относит к значительному объему.

В ходе опроса ранее судимый за грабеж местный житель пояснил полицейским, что наркотик приобрел для личного употребления, без цели сбыта. Данная версия сейчас тщательно проверяется полицейскими.

В настоящее время отделением дознания О МВД России по г. Отрадному в отношении задержанного возбуждено уголовное дело