Житель Октябрьска в поисках выгоды отдал мошеннику более миллиона рублей

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Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным предложениям о заработке от незнакомцев.

Жителю Октябрьска 1977 года рождения, работающему слесарем на промышленном предприятии, позвонил неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе. Мужчину заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ему подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них еще больший заработок. В течение нескольких часов пострадавший вложил в «выгодное предложение» более миллиона рублей, а когда собеседник перестал выходить на связь, понял, что потерял все деньги и попался на уловку злоумышленника. Мужчина обратился в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.