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Житель одного из сел Сызранского района выращивал коноплю

25 сентября 2022 13:03
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Житель одного из сел Сызранского района выращивал коноплю

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила информация о том, что ранее не судимый житель села Старая Рачейка может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

С целью проверки полученных сведений оперативники выехали по месту жительства подозреваемого. При проведении обысковых мероприятий на придомовом участке полицейскими обнаружен 21 куст растущей конопли, а также высушенные части растений.

 Исследование показало, что выращенные мужчиной «представители флоры» являются наркосодержащими растениями семейства конопля и содержат наркотическое средство тетрагидроканнабиол, а высушенные части растений каннабис – семейства коноплевые, общей массой около 122 г, являются крупным размером.

Ранее не судимый местный житель пояснил сотрудникам полиции, что наркосодержащие растения выращивал и хранил для собственных нужд, без цели сбыта.

         Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных частью 2 статьи 228 УК РФ  «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и по части 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

        Подозреваемому по ходатайству органа следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции информируют, что сообщить о фактах распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ можно следующими способами:

- в дежурную часть ГУ МВД России по Самарской области 8(846) 278-22-22 или по телефону 102;

- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений»; 

- кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

Теги: Стоп Наркотик

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