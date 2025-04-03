Житель Новокуйбышевска испугался полиции и проглотил наркотики

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В августе прошлого года в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по городу Самаре на ул. Авроры задержали местного жителя 1972 года рождения, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотических средств. Полицейские в присутствии понятых изъяли у него сверток с веществом. Проведенное исследование в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области подтвердило, что изъятое является наркотическим средством – метадон в значительном размере. Уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Самары, расследовано и с обвинительным актом направлено в суд для принятия решения по существу.

В ходе предварительного расследования полицейские установили личность «продавца» запрещенных веществ и его местонахождение, после чего организовали оперативные мероприятия на территории города Новокуйбышевск. При задержании ранее судимый за хранение наркотиков мужчина 1984 года рождения пояснил полицейским, что приобрел для дальнейшего сбыта партию запрещенных веществ, но заметив незнакомцев у своего подъезда, испугался и проглотил пакетики. Оперуполномоченные убедились, что местный житель не нуждается в медицинской помощи, и изъяли после необходимых процедур пять пакетиков с метадоном.

В настоящее время следователем СУ Управления МВД России по г. Самаре жителю Новокуйбышевска предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ст.30, ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные в значительном размере). Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу. На время предварительного расследования по ходатайству органа следствия судом подозреваемому избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.