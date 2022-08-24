Житель Нефтегорского района задержан по подозрению в убийстве знакомого

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Богатовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1990 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 21 августа 2022 года в лесополосе, находящейся в непосредственной близости от села Бариновка, было обнаружено транспортное средство, с находящимся на заднем сиденье телом мужчины 1984 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных ранений головы. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты следственного управления.

Благодаря совместной работе сотрудников ГУ МВД России по Самарской области и регионального следственного управления было установлено лицо, причастное к совершению преступления, им оказался знакомый погибшего. В ходе допроса подозреваемый пояснил, что вечером 17 августа на территории домовладения последнего между ним и погибшим произошел конфликт, в ходе которого он нанес оппоненту несколько ударов молотком, находящимся в гараже. Далее подозреваемый поместил тело в автомобиль погибшего и вывез в район лесополосы, скрыв ветками.

В настоящее время подозреваемый задержан, сообщает СУ СК.