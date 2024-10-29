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Житель Красноярского района хотел купить теплицу и отдал деньги мошеннику

29 октября 2024 10:59
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Житель Красноярского района хотел купить теплицу и отдал деньги мошеннику

В отдел полиции по Красноярскому району обратился местный житель 1956 года рождения. Мужчина пояснил полицейским, что накануне решил приобрести на свой участок теплицу. Просматривая объявления в Интернете, он наткнулся на выгодное предложение с большой скидкой. 68-летний красноярец связался с «продавцом», который рассказал ему, что сейчас действует акция, которая действует последний день. Недолго думая, мужчина согласился на сделку и перевел мошеннику 30 000 рублей. Спустя время злоумышленник перестал выходить на связь, после чего пенсионер понял, что его обманули мошенники и незамедлительно обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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