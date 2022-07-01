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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Красноармейского района из-за брата лишился денег с карты

1 июля 2022 09:33
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Житель Красноармейского района из-за брата лишился денег с карты

В апреле текущего года в полицию за помощью обратился 48-летний житель Красноармейского района, который пояснил, что, пополнив баланс своей банковской карты, он обнаружил, что ему не пришло смс-оповещение, и с его расчетного счета проводились несанкционированные снятия денежных средств. Общая сумма причинённого ущерба собственнику карты составила свыше 20 тысяч рублей.
Сотрудники полиции провели проверку и технические мероприятия, изъяли и изучили финансовые документы. Проанализировав полученную информацию, полицейские установили, что денежные средства зачислялись на расчетный счет брата потерпевшего. Мужчину задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.


В ходе опроса безработный 1977 года рождения пояснил оперуполномоченным, что, взяв без разрешения телефон родственника, «привязал» банковскую карту брата к своему телефону, похищенные деньги через мобильное приложение переводил себе для ставок на сайте букмекерской конторы.
Следственным отделением Отделения МВД России по Красноармейскому району возбуждено семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). В ходе следствия они соединены в одно производство, расследованы и с обвинительным заключением в отношении жителя Красноармейского района направлены в суд для рассмотрения по существу.
Причиненный ущерб обвиняемый возместил потерпевшему в полном объеме.

 

Теги: Кража

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