Житель Хворостянского района нарвал коноплю и принес сушить в квартиру

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Во время оперативно-профилактического мероприятия «Мак» сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Хворостянскому району поступила оперативная информация о том, что житель одного из поселков 1993 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

С целью проверки информации полицейские в присутствии понятых обследовали квартиру мужчины, где обнаружили и изъяли высушенное растение зеленого цвета. Изъятое направили на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, вещество является марихуаной, массой 183 грамма, что относится к крупному размеру.

Мужчина пояснил полицейским, что в июне текущего года на окраине поселка сорвал несколько кустов дикорастущей конопли, которые хранил в квартире для личного потребления, без цели сбыта.

В отношении мужчины отделением дознания ОМВД России по Хворостянскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.