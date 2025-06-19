Житель Челно-Вершинского района отдал мошеннику 1,4 млн рублей

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В ноябре прошлого года на телефон жителя Челно-Вершинского района 1978 года рождения поступил звонок от "представителя банка". Звонившая сообщила, что мошенники оформили на мужчину кредит и для того, чтобы обезопасить денежные средства, ему необходимо самостоятельно получить их и обязательно перевести на транзитный счет. Усомнившись в словах женщины, он прервал разговор.

На следующий день мужчине поступил видеозвонок. Собеседник, одетый в форму сотрудников одного из силовых ведомств, вновь указал потерпевшему на кредитное обязательство, оформленное злоумышленниками, в подтверждение слов "представителя банка", и настоял на том, что деньги срочно нужно "спасать".

Поверив, житель региона посетил отделение финансового учреждения, получил 1 400 000 тысяч рублей и перевел всю сумму на неизвестные ему счета. Возбуждено уголовное дело.