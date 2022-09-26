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Житель Большечерниговского района предстанет перед судом за кражи и хранение марихуаны

26 сентября 2022 10:04
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Житель Большечерниговского района предстанет перед судом за кражи и хранение марихуаны

В отношении мужчины возбуждено четыре уголовных дела.

В ОМВД России по Большечерниговскому району от местного жителя поступило заявление о хищении принадлежащего ему сотового телефона из комнаты общежития. Сумму причиненного ущерба заявитель оценил в 5000 рублей.

В ходе опроса заявитель пояснил, что он отсутствовал некоторое время в комнате, оставив дверь приоткрытой, а когда вернулся обнаружил пропажу сотового телефона.

Участковым уполномоченным полиции установлены и опрошены очевидцы данного происшествия, один из которых сообщил, что видел не проживающего в общежитии местного  жителя и сообщил его данные.  Сотрудник полиции узнал по предоставленной информации своего поднадзорного, задержал его по месту жительства и доставил в отдел полиции. В ходе опроса задержанный в содеянном признался и пояснил, что сотовый телефон похитил для личного использования и добровольно выдал его  полицейским в присутствии понятых.

Также  в полицию поступило заявление о хищении из частного дома телевизора Причиненный ущерб составил 5000 рублей.

При опросе потерпевший сообщил, что он несколько часов находился в гостях, а когда вернулся, увидел, что в доме разбито окно и повреждена входная дверь, отсутствует телевизор. 

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению может быть причастен ранее совершивший кражу сотового телефона местный житель 1979 года рождения. По месту его жительства полицейские в присутствии понятых провели обысковые мероприятия. Сотрудники полиции в надворных постройках  обнаружили и изъяли телевизор, схожий по описанию с разыскиваемым, а также  полимерный пакет, внутри которого находилось вещество растительного происхождения зелёного цвета. Сотрудники полиции вернули телевизор законному владельцу.

Согласно заключению экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области, изъятым веществом является марихуана массой свыше 278, 29 грамм. При опросе подозреваемый пояснил, что наркотик он хранил для личного употребления.

Кроме того, в ходе предварительного расследования установлена причастность задержанного к хищению товаров на сумму 8000 рублей из сетевого магазина.

Теги: Стоп Наркотик

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