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Жигулевский пенсионер хотел заработать на инвестициях и лишился 700 тысяч

13 сентября 2023 09:37
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Жигулевский пенсионер хотел заработать на инвестициях и лишился 700 тысяч

Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций. 

В Жигулевске мужчина 1961г.р., нашел в сети Интернет рекламу о выгодных инвестициях в крупную российскую компанию и оставил заявку на сайте. После чего ему поступил звонок с предложением дополнительного заработка путем инвестирования в акции. Согласившись с условиями участия, он зарегистрировался на рекомендованной интернет-платформе, создал «личный кабинет», и перевел на счета более 700 000р. Не дождавшись обещанных дивидендов, пенсионер решил вывести деньги со счетов, но его «личный кабинет» оказался заблокированным. "Сотрудник интернет-биржи" перестал выходить на связь. После чего потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что если вам предлагают начать инвестировать, очно или дистанционно, прежде всего, необходимо убедиться, что у представленной компании есть лицензия Банка России для работы на рынке ценных бумаг. Не доверяйте свои деньги и активы посредникам, которых нет в реестре регулятора. Если вам предлагают инвестировать через сайт или мобильное приложение, обязательно удостоверьтесь, что это официальные ресурсы, а не фейковые площадки, имитирующие деятельность реальных организаций.

 

Теги: Мошенники

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