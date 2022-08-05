Жертва мошенников в Самаре перевела на "безопасный" счет более 200 тыс. рублей

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Проживающая в Самаре сотрудница колл-центра страховой фирмы лишилась денег после того, как пообщалась по телефону с незнакомцем и выполнила действия под его диктовку. Местной жительнице 1997 года рождения позвонил мужчина, представившийся работником банка, и сообщил, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить кредит. Чтобы «спасти» деньги необходимо в режиме онлайн оформить кредит и перевести денежные средства на безопасные счета.

Девушка поверила незнакомцу, выполнила указания и перевела 203 000 рублей на продиктованные звонившим счета. После перевода денег незнакомец прекратил разговор и больше на звонки не отвечал. Поняв, что стала жертвой мошенника, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.